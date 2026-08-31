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Climate Change in Kalamazoo

Climate Change in Kalamazoo

Climate Change in Kalamazoo
Our land in Michigan is an ecological ark, a precious resource to protect against climate change. We’ll look at our climate from an incredibly local view, looking at our emissions and futures right here in Kalamazoo.

Saturday, September 26, 2026, 2-3pm

Meet: Cooper’s Glen Auditorium inside the Visitor Center

Fee: Included in regular KNC admission; KNC Members free!

Audience: All ages. Drop-in program!

Kalamazoo Nature Center
02:00 PM - 03:00 PM on Sat, 26 Sep 2026
Get Tickets

Artist Group Info

etiemannaturecenter@gmail.com
Kalamazoo Nature Center
7000 N Westnedge Avenue
Kalamazoo, Michigan 49009
(269) 381-1574
https://naturecenter.org