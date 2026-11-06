Family Fun Day! Walk-In Fused Glass Ornaments
Family Fun Day! Walk-In Fused Glass Ornaments
Stop by Glass Art Kalamazoo after the Kalamazoo Holiday Parade and spend a cozy afternoon getting creative in our studios! Choose from our wide variety of colored glass bits, frits, and stringers to make your own fused glass ornament just in time for the holidays. Design it for your own tree or gift it to a loved one, either way you’ll have a relaxing time making art. Open to all ages and skill levels.
No need to pre-register, just Walk-In anytime between 12pm – 4pm.
Glass Art Kalamazoo
$25
12:00 PM - 04:00 PM on Sat, 21 Nov 2026
Event Supported By
Glass Art Kalamazoo
2695529802
info@glassartkalamazoo.org
Glass Art Kalamazoo
326 W Kalamazoo Ave #100Kalamazoo, Michigan 49007
(269) 552-9802
info@glassartkalamazoo.org