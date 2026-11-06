Kids Create! Walk-In Fused Glass
Kids Create! Walk-In Fused Glass
Bring your kiddo to Glass Art Kalamazoo for our Kids Create series! These classes are geared toward children ages 6 and up working side-by-side with a parent/guardian. It’s a great opportunity to get familiar with fused glass as you spend a fun day creating together in our studios! Choose from our wide variety of colored glass bits, frits, and stringers to bring your design to life. No need to pre-register, just Walk-In anytime between 12pm – 4pm.
Glass Art Kalamazoo
$10-$25
12:00 PM - 04:00 PM on Sat, 7 Nov 2026
Event Supported By
Glass Art Kalamazoo
2695529802
info@glassartkalamazoo.org
Glass Art Kalamazoo
326 W Kalamazoo Ave #100Kalamazoo, Michigan 49007
(269) 552-9802
info@glassartkalamazoo.org