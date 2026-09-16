KNC Free Admission Day
KNC Free Admission Day
KNC Free Admission Day
The Kalamazoo Nature Center has a number of free admission days throughout the year. We hope you’ll visit us! Become a KNC Member and enjoy free admission all year! Learn more >
Please note, the Visitor Center is closed on certain dates with trails open. Other free admission days may occur; check out the Calendar for details.
2026 Upcoming Free Admission Days:
-National Public Lands Day: Sept. 26, 2026
-Veterans Day: Nov. 11, 2026
-Thanksgiving Day: November 26, 2026 (Trails open, Visitor Center is closed)
-“Green Friday”: November 27, 2026 (Trails open, Visitor Center is closed)
-Buy Local Art & Gift Fair: December 5, 2026
-Christmas Eve: December 24, 2026 (Trails open, Visitor Center is closed)
-Christmas Day: December 25, 2026 (Trails open, Visitor Center is closed)
2027 Free Admission Days:
-New Year’s Day: January 1, 2027 (Trails open, Visitor Center is closed)
-Martin Luther King, Jr. Day: January 19, 2027
-KNC’s Earth Day Celebration: April 17, 2027
-Earth Day: April 22, 2027
-National Trails Day: June 5, 2027
-Juneteenth: June 19, 2027
-Independence Day: July 4, 2027 (Trails open, Visitor Center is closed)
-National Public Lands Day: Sept. 25, 2027
-Veterans Day: Nov. 11, 2027
-National Take a Hike Day: November 17, 2027
-Thanksgiving Day: November 25, 2027 (Trails open, Visitor Center is closed)
-“Green Friday”: November 26, 2027 (Trails open, Visitor Center is closed)
-Buy Local Art & Gift Fair: December 4, 2027
-Christmas Eve: December 24, 2027 (Trails open, Visitor Center is closed)
-Christmas Day: December 25, 2027 (Trails open, Visitor Center is closed)