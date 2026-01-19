KNC Free Admission Day
KNC Free Admission Day
Free Admission Day
The Kalamazoo Nature Center is offering free admission in celebration of Juneteenth. We hope to see you on the trails!
Other free admission days in 2026 – please note, some dates trails are open but Visitor Center is closed:
New Year’s Day: January 1, 2026 (Trails open, Visitor Center is closed)
Martin Luther King, Jr. Day: January 19, 2026
KNC’s Earth Day Celebration: April 18, 2026
Earth Day: April 22, 2026
Juneteenth: June 19, 2026
Independence Day: July 4, 2026 (Trails open, Visitor Center is closed)
Veterans Day: Nov. 11, 2026
Thanksgiving Day: November 26, 2026 (Trails open, Visitor Center is closed)
“Green Friday”: November 27, 2026 (Trails open, Visitor Center is closed)
Buy Local Art & Gift Fair: December 5, 2026
Christmas Eve: December 24, 2026 (Trails open, Visitor Center is closed)
Christmas Day: December 24, 2026 (Trails open, Visitor Center is closed)