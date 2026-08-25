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KNC Free Admission Day

KNC Free Admission Day

KNC Free Admission Day
The Kalamazoo Nature Center has a number of free admission days throughout the year. We hope you’ll visit us! Become a KNC Member and enjoy free admission all year! Learn more >

Please note, the Visitor Center is closed on certain dates with trails open. Other free admission days may occur; check out the Calendar for details.

2026 Upcoming Free Admission Days:

National Public Lands Day: Sept. 26, 2026
Veterans Day: Nov. 11, 2026
Thanksgiving Day: November 26, 2026 (Trails open, Visitor Center is closed)
“Green Friday”: November 27, 2026 (Trails open, Visitor Center is closed)
Buy Local Art & Gift Fair: December 5, 2026
Christmas Eve: December 24, 2026 (Trails open, Visitor Center is closed)
Christmas Day: December 25, 2026 (Trails open, Visitor Center is closed)

Kalamazoo Nature Center
09:00 AM - 05:00 PM on Sat, 26 Sep 2026
Get Tickets

Artist Group Info

etiemannaturecenter@gmail.com
Kalamazoo Nature Center
7000 N Westnedge Avenue
Kalamazoo, Michigan 49009
(269) 381-1574
https://naturecenter.org