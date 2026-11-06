So Very (Tula Pink) Art Quilts & Prints by Ali Hansen & Friends
So Very (Tula Pink) Art Quilts & Prints by Ali Hansen & Friends
Art exhibit by Quilter and Printmaker Ali Hansen using Tula Pink fabrics.
Lawrence VBDL Branch Library
04:00 PM - 06:00 PM on Fri, 13 Nov 2026
Event Supported By
VBDL (Van Buren District Library) Lawrence Branch
269-539-9096
lawrence@vbdl.org
Artist Group Info
Ali Hansen
hansenpanna@gmail.com
Lawrence VBDL Branch Library
212N. Paw Paw StreetLawrence , Michigan 49064
lawrence@vbdl.org