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So Very (Tula Pink) Art Quilts & Prints by Ali Hansen & Friends

So Very (Tula Pink) Art Quilts & Prints by Ali Hansen & Friends

Art exhibit by Quilter and Printmaker Ali Hansen using Tula Pink fabrics.

Lawrence VBDL Branch Library
04:00 PM - 06:00 PM on Fri, 13 Nov 2026

Event Supported By

VBDL (Van Buren District Library) Lawrence Branch
269-539-9096
lawrence@vbdl.org
vbdl.org

Artist Group Info

Ali Hansen
hansenpanna@gmail.com
Lawrence VBDL Branch Library
212N. Paw Paw Street
Lawrence , Michigan 49064
lawrence@vbdl.org