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Tree Cookie Painting

Tree Cookie Painting

Tree Cookie Painting
Looking for a relaxing way to spend an afternoon? Come by for a laid-back art experience and let your inner artist out by painting a tree cookie!

Saturday, November 7, 2026, 2-3 pm

Meet: Visitor Center Classroom

Fee: KNC Members free; Non-Members $10

Please Register >

Audience: All ages

Kalamazoo Nature Center
02:00 PM - 03:00 PM on Sat, 7 Nov 2026
Get Tickets

Artist Group Info

etiemannaturecenter@gmail.com
Kalamazoo Nature Center
7000 N Westnedge Avenue
Kalamazoo, Michigan 49009
(269) 381-1574
https://naturecenter.org