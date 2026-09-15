Tree Cookie Painting
Tree Cookie Painting
Tree Cookie Painting
Looking for a relaxing way to spend an afternoon? Come by for a laid-back art experience and let your inner artist out by painting a tree cookie!
Saturday, November 7, 2026, 2-3 pm
Meet: Visitor Center Classroom
Fee: KNC Members free; Non-Members $10
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Audience: All ages
Kalamazoo Nature Center
02:00 PM - 03:00 PM on Sat, 7 Nov 2026
Artist Group Info
etiemannaturecenter@gmail.com
Kalamazoo Nature Center
7000 N Westnedge AvenueKalamazoo, Michigan 49009
(269) 381-1574