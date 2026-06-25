Women’s Wilderness Retreat

Step away from the noise of everyday life and join us for our second annual refreshing one-day retreat designed just for women. Surrounded by the peaceful landscape at KNC’s Stryker Nature Preserve, we’ll gather for reflection, crafts, gentle movement, meaningful conversation, and quiet renewal. Come as you are, and leave feeling grounded, refreshed, and inspired.

Saturday, August 15, 2026, 8:30 am-7:00 pm

Meet: Stryker Nature Preserve at 2343 Angling Rd, Kalamazoo, MI 49008

Fee: KNC Members $175; Non-Members $200

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Audience: Adult women