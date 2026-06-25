Women’s Wilderness Retreat
Women’s Wilderness Retreat
Women’s Wilderness Retreat
Step away from the noise of everyday life and join us for our second annual refreshing one-day retreat designed just for women. Surrounded by the peaceful landscape at KNC’s Stryker Nature Preserve, we’ll gather for reflection, crafts, gentle movement, meaningful conversation, and quiet renewal. Come as you are, and leave feeling grounded, refreshed, and inspired.
Saturday, August 15, 2026, 8:30 am-7:00 pm
Meet: Stryker Nature Preserve at 2343 Angling Rd, Kalamazoo, MI 49008
Fee: KNC Members $175; Non-Members $200
Please Register >
Audience: Adult women
Kalamazoo Nature Center
08:30 AM - 07:00 PM on Sat, 15 Aug 2026
Artist Group Info
etiemannaturecenter@gmail.com
Kalamazoo Nature Center
7000 N Westnedge AvenueKalamazoo, Michigan 49009
(269) 381-1574