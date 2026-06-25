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Women’s Wilderness Retreat

Women’s Wilderness Retreat

Women’s Wilderness Retreat
Step away from the noise of everyday life and join us for our second annual refreshing one-day retreat designed just for women. Surrounded by the peaceful landscape at KNC’s Stryker Nature Preserve, we’ll gather for reflection, crafts, gentle movement, meaningful conversation, and quiet renewal. Come as you are, and leave feeling grounded, refreshed, and inspired.

Saturday, August 15, 2026, 8:30 am-7:00 pm

Meet: Stryker Nature Preserve at 2343 Angling Rd, Kalamazoo, MI 49008

Fee: KNC Members $175; Non-Members $200

Please Register >

Audience: Adult women

Kalamazoo Nature Center
08:30 AM - 07:00 PM on Sat, 15 Aug 2026
Get Tickets

Artist Group Info

etiemannaturecenter@gmail.com
Kalamazoo Nature Center
7000 N Westnedge Avenue
Kalamazoo, Michigan 49009
(269) 381-1574
https://naturecenter.org