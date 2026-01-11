Photos: 2026 Golden Globes Red Carpet

The brightest stars in TV and film kicked off the 83rd annual Golden Globes tonight in Beverly Hills, Calif., with Ariana Grande, Noah Wyle, Teyana Taylor and George Clooney are just some the names who walked the red carpet. This year's ceremony was hosted by comedian Nikki Glaser.
Here's a glimpse of what some of the attendees are wearing tonight.
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Michael B. Jordan
Frederic J. Brown/AFP / AFP via Getty Images
/
AFP via Getty Images
Ryan Coogler and Zinzi Evans
Jordan StraussInvision / AP
/
AP
Jean Smart
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Teyana Taylor
Jordan Strauss / Invision/AP
/
Invision/AP
Jenna Ortega
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Owen Cooper
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Sara Wells and Noah Wyle
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Claire Danes
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Stellan Skarsgård and Megan Everett-Skarsgard
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Amy Poehler
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
EJAE
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Amanda Anka and Jason Bateman
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Paul Mescal
Jjordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Adam Brody and Leighton Meester
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Laufey
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Kirsten Dunst and Jesse Plemons
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Chris Olsen
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Lisa Ann Walter
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Macaulay Culkin and Brenda Song
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Jacob Elordi
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Selena Gomez and Benny Blanco
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Ryan Destiny
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Jennifer Garner
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Rose Byrne
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Kate Hudson
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Snoop Dogg
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Timothée Chalamet
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Miley Cyrus
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
George Clooney and Amal Clooney
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Leonardo DiCaprio
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Michel Martin
Richard Shotwell/Invision/AP / AP
/
AP
Steve Inskeep
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Leila Fadel
Richard Shotwell/Invision / AP
/
AP
A Martinez
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Ben Falcone and Melissa McCarthy
Jordan Strauss/Invision / InvisionAP
/
InvisionAP
Amanda Seyfried
Jorden Strauss/Invision / AP
/
AP
William Stanford Davis
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Tessa Thompson
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Kathy Bates
Jorden Strauss/Invision / AP
/
AP
Dax Shepard and Kristen Bell
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Skylar Diggins
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Monica Padman
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Adam Scott and Naomi Scott
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Jayme Lawson
Gilbert Flores/Penske Media / Getty Images
/
Getty Images
Maya Rudolph and Paul Thomas Anderson
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Emma Stone
Jordan Strauss/Invision/AP / AP
/
AP
Natasha Lyonne and Clea DuVall
Jordan Strauss/Invision/AP / AP
/
AP
Nischelle Turner
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Brett Goldstein
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Parker Posey
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Vince Gilligan
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Chloé Zhao
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Mark Ruffalo and Sunrise Coigney
Jordan Strauss/ Invision / AP
/
AP
Hannah Einbinder
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Sheryl Lee Ralph
Jordan Strauss/Invision/AP / AP
/
AP
Keegan-Michael Key and Elle Key
Richard Shotwell/Invision / AP
/
AP
Justin Sylvester
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Judd Apatow and Lesley Mann
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Keltie Knight
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Sarah Snook
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Glen Powell
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Piper Curda
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Justine Lupe
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Helen Hoehne
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Natasha Rothwell
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Ashton Kutcher and Mila Kunis
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Minnie Driver
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Orlando Bloom
Richard Shotwell/Invision / AP
/
AP
Hudson Williams
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Connor Storrie
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Erin Doherty
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Wanda Sykes
Richard Shotwell/Invision / AP
/
AP
Nikki Glaser
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Julia Roberts
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Emily Blunt
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Chris Perfetti
Jordan Strauss/Invision / AP
/
AP
Rhea Seehorn
Jordan Strauss/Invision / Invision
/
Invision
Dakota Fanning
Richard Shotwell/Invision / AP
/
AP
Queen Latifah