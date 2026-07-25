Lawrence Artisan Market
Lawrence Artisan Market
The 6th Annual Lawrence Artisan Market will be on Saturday, Aug. 15 from 9 AM -1 PM in Lawrence Park featuring over 20 local artisans in conjunction with the Farmers Market. Patrons may shop for a variety of art including watercolor, mixed media, jewelry, painting, repurposed materials, watercolor, fabric, metal. Also featuring local authors with books for purchase. Admission is free.
Lawrence Artisan Market
09:00 AM - 01:00 PM on Sat, 15 Aug 2026
Event Supported By
VBDL (Van Buren District Library) Lawrence Branch
269-539-9096
lawrence@vbdl.org
Lawrence Artisan Market
Kalamazoo Street (Lawrence)Lawrence, Michigan 49064
269-539-9096
lawrence@vbdl.org