Seeking Peace: An Immersive Evening of Solo Violin, Poetry & Visual Art
Seeking Peace: An Immersive Evening of Solo Violin, Poetry & Visual Art
Presented by violinist Negar Dena Afazel, Seeking Peace is an immersive concert and performance-ritual that weaves together solo violin music, poetry, and visual elements. Moving beyond a traditional concert, this live experience invites you to pause, reflect, and explore what 'peace' means to you in a welcoming space designed for comfort and healing.
The program features solo violin works exclusively by women composers, culminating in the world premieres of two original pieces written for this performance by composers Jane Kozhevnikova and Sarah Rimkus.
The Origami House
$20
06:00 PM - 11:59 PM on Sat, 21 Nov 2026
Artist Group Info
Negar Dena Afazel (Violin)
negar.d.afazel@gmail.com