© 2026 WMUK
Public radio from Western Michigan University 102.1 NPR News | 89.9 Classical WMUK
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Seeking Peace: An Immersive Evening of Solo Violin, Poetry & Visual Art

Seeking Peace: An Immersive Evening of Solo Violin, Poetry & Visual Art

Presented by violinist Negar Dena Afazel, Seeking Peace is an immersive concert and performance-ritual that weaves together solo violin music, poetry, and visual elements. Moving beyond a traditional concert, this live experience invites you to pause, reflect, and explore what 'peace' means to you in a welcoming space designed for comfort and healing.

The program features solo violin works exclusively by women composers, culminating in the world premieres of two original pieces written for this performance by composers Jane Kozhevnikova and Sarah Rimkus.

The Origami House
$20
06:00 PM - 11:59 PM on Sat, 21 Nov 2026
Get Tickets

Artist Group Info

Negar Dena Afazel (Violin)
negar.d.afazel@gmail.com
https://www.negardenaafazel.com/
The Origami House
6404 Quail Run Dr
Kalamazoo, Michigan 49009
https://tixfox.co/e/WI0LYkHW5M